Položeno cvijeće u Miljanovcima: Sjećanje na borce koji su branili Kalesiju

Delegacija Općine Kalesija, predvođena načelnikom Nerminom Mujkanovićem i predsjedavajućim Općinskog vijeća Damirom Džafićem, danas je u Miljanovcima odala počast šehidima ove mjesne zajednice i borcima koji su živote dali u odbrani Bijeljevca 17. maja 1992. godine.

Cvijeće su položili i Fatihu proučili i poslanici u Skupštini TK Smajo Mandžić, Lejla Vuković i Hasib Kurtić, članovi Vijeća MZ Miljanovci, kao i predstavnici Koordinacije boračkih udruženja.

Obraćajući se prisutnima, načelnik Mujkanović podsjetio je na značaj bitke za odbranu Kalesije i šireg područja.

“Ovdje, u Miljanovcima, zaustavljena je Jugoslovenska narodna armija i druge paravojne formacije koje su imale cilj zauzeti ove prostore, protjerati Bošnjake sa njihovih ognjišta i počiniti zločine kakvi su već tada činjeni u Podrinju. Hrabri pripadnici Armije RBiH uspjeli su ih zaustaviti i poraziti, nakon čega je uslijedilo oslobađanje i drugih okupiranih dijelova Kalesije”, kazao je Mujkanović.

Dodao je da je pobjeda na Bijeljevcu bila podstrek i drugim gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini, jer je pokazala da je neprijatelja moguće zaustaviti i poraziti.

Historijski čas na spomen-obilježju održao je ratni komandant Halil Jahić, koji je naglasio da su, osim boraca iz Miljanovaca, ovu liniju odbrane branili i pripadnici drugih mjesnih zajednica.

“Zajedničkim snagama spriječeno je napredovanje neprijatelja prema unutrašnjosti Kalesije, kao i planirano spajanje JNA sa bazom u Dubravama i paravojnim formacijama na Ban Brdu, čiji je krajnji cilj bio povezivanje sa Dobojem”, rekao je Jahić.

Nakon historijskog časa održana je svečana sjednica Vijeća MZ Miljanovci. Predsjednik Vijeća Mevludin Živčić prisjetio se događaja iz 1992. godine, ali i zahvalio općinskim strukturama na podršci projektima u ovoj mjesnoj zajednici.

Posebno je izdvojio regulaciju korita potoka Huk, sredstva za izgradnju dječijeg igrališta, pomoć pri obnovi objekta područne škole, kao i podršku projektu izgradnje centralnog spomen-obilježja.

“Općina je pomogla koliko je mogla, a preostala sredstva obezbijeđena su zahvaljujući inicijativi Smaje Mandžića, koji je preko Skupštine TK i Vlade TK omogućio finansiranje nastavka projekta. Očekujemo da realizacija uskoro počne”, kazao je Živčić.

Mjesni imam Muamer ef. Kamerić istakao je važnost očuvanja kulture sjećanja i prenošenja istine o odbrambenom ratu mlađim generacijama.

“Važno je da mlađi naraštaji znaju ko su ljudi koji su branili Kalesiju i Bosnu i Hercegovinu”, poručio je Kamerić.

Tokom svečane sjednice uručene su zahvalnice pojedincima i institucijama koje su doprinijele realizaciji projekata u Miljanovcima. Zahvalnice su, između ostalih, dobili načelnik Nermin Mujkanović, predsjedavajući OV Damir Džafić, zamjenik predsjedavajućeg Hasan Ramić, poslanici u Skupštini TK Smajo Mandžić, Lejla Vuković, Hasiba Kurtić i Dževad Hadžić, te ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK Fadil Alić.

Priznanja su dodijeljena i JP “Vodovod i kanalizacija” Kalesija, džematskom odboru Miljanovci i Građevinskom odboru za izgradnju dječijeg igrališta u haremu mjesne džamije. Posthumna zahvalnica uručena je Hajrudinu Jašareviću za doprinos realizaciji projekata u Miljanovcima i drugim mjesnim zajednicama na području Kalesije.

Na kraju skupa prisutnima se obratio poslanik u Skupštini TK Smajo Mandžić, poručivši da će i dalje podržavati projekte važne za lokalnu zajednicu.

“Građani Kalesije su heroji i uvijek ćete imati moju podršku kada su u pitanju projekti od značaja za ovaj kraj”, kazao je Mandžić.

Mandžić je dodao da borci Kalesije nisu branili samo svoje područje, nego su učestvovali na brojnim ratištima širom Bosne i Hercegovine, gdje su pokazali hrabrost i ostvarivali značajne pobjede.