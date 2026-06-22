Karavan Sportskih igara mladih posjetio Kalesiju, Gračanicu, Kakanj i Ilijaš

Karavan Sportskih igara mladih proteklih dana posjetio je Kalesiju, Gračanicu, Kakanj i Ilijaš, gdje su nastavljene aktivnosti 16. sezone Plazma Sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini.

Dječiji osmijesi, navijanje i sportska atmosfera obilježili su takmičenja u ovim gradovima, a hiljade djevojčica i dječaka kroz sport, druženje i fair play pokazali su vrijednosti po kojima su Igre prepoznatljive.

Pokrovitelji 16. sezone Plazma Sportskih igara mladih su Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik Republike Srpske i Federalno ministarstvo kulture i sporta. Igre se i ove godine organizuju u saradnji s Olimpijskim komitetom BiH, s fokusom na olimpijske vrijednosti, prijateljstvo, međusobno poštovanje i fair play.

Kao uvod u sportske aktivnosti, u Kalesiji, Gračanici, Kaknju i Ilijašu održane su radionice „Zero Waste, Budi dio igre, čuvajmo našu planetu“. Događaji se realizuju u saradnji s kompanijom Coca-Cola i uz podršku Agencije za vodno područje rijeke Save, a učenici su kroz sportske aktivnosti i edukaciju imali priliku učiti o važnosti očuvanja okoliša, pravilnog odlaganja otpada i odgovornog odnosa prema prirodi.