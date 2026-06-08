SOS Dječija sela u Gračanici organizuju medijski sastanak o podršci djeci i mladima

SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini danas su u Gračanici počela dvodnevni medijski sastanak pod nazivom “Mediji kao partneri podrške djeci, mladima i porodicama”.

Cilj sastanka je jačanje saradnje s predstavnicima medija, unapređenje dijaloga o važnim društvenim temama, te promocija odgovornog i senzibiliziranog izvještavanja o djeci, mladima i porodicama u potrebi.

Kao jedna od vodećih organizacija u oblasti zaštite djece i alternativne brige, SOS Dječija sela u BiH kontinuirano rade na unapređenju prava i kvaliteta života djece bez roditeljskog staranja, djece u riziku od razdvajanja od porodice, kao i mladih koji izlaze iz sistema alternativne brige i započinju samostalan život.

Kroz programe jačanja porodica, razvoja hraniteljstva, zaštite djece i osnaživanja mladih, organizacija doprinosi stvaranju sigurnijeg i podsticajnijeg okruženja za odrastanje svakog djeteta.

Tokom dvodnevnog programa predstavnici medija imat će priliku detaljnije se upoznati s radom organizacije, njenim strateškim prioritetima i programima podrške djeci, mladima i porodicama. Program uključuje prezentacije, interaktivne radionice i otvorene razgovore o temama važnim za zaštitu i ostvarivanje prava djece.

Poseban fokus bit će na hraniteljstvu u Bosni i Hercegovini, značaju porodičnog okruženja za razvoj djeteta, razlikama između institucionalne brige i porodičnog okruženja, zaštiti djece i sigurnom okruženju za njihov razvoj.

Razgovarat će se i o podršci mladima nakon navršenih 18 godina i tokom procesa osamostaljivanja, ulozi medija u promociji prava djece i mladih, te odgovornom izvještavanju o ranjivim kategorijama društva.

Učesnici će imati priliku razgovarati s hraniteljima i čuti njihova iskustva iz prakse, kao i upoznati mladu osobu koja je odrasla u SOS Dječijim selima u BiH i koja će podijeliti svoje životno iskustvo, izazove odrastanja i značaj podrške tokom osamostaljivanja.