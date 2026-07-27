Pedro Sanchez zahvalio djevojčici iz Gaze za mural s njegovim likom

Pedro Sanchez zahvalio je palestinskoj djevojčici Layan i umjetnicima iz Gaze koji su među ruševinama naslikali mural s likom španskog premijera.

Sanchez je na društvenim mrežama podijelio video u kojem odgovara na poruku djevojčice koja je predstavila portret nastao uz pomoć lokalnih umjetnika. Gest je opisao kao posebno dirljiv, imajući u vidu teške uslove u kojima stanovnici Gaze svakodnevno žive.

Španski premijer izrazio je zahvalnost palestinskom narodu zbog naklonosti koju je pokazao prema Španiji, poručivši da špansko društvo vidi i čuje patnju stanovnika Gaze.

„Usred toliko bola pronašli ste trenutak da nam pošaljete svoju ljubaznost. Layan, svim dječacima i djevojčicama Gaze i njihovim porodicama želim reći da vas cijelo špansko društvo čuje, vidi, brine o vama i ne zaboravlja vas“, poručio je Sanchez.

Pedro Sanchez je izrazio i nadu da će djeca u Gazi ponovo moći bez straha slikati u svojim školama i odrastati u miru.