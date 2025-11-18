Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo slanje međunarodnih snaga za Gazu

Nedžida Sprečaković
Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju SAD-a kojom se otvara put slanju međunarodnih stabilizacijskih snaga za Gazu, a ovaj potez predstavlja važan trenutak za američku administraciju i njen mirovni plan za obnovu razorene enklave. Time je Vijeće sigurnosti UN-a dalo političku težinu prijedlogu koji Washington mjesecima zagovara i za koji je tražio globalnu podršku.

Podrška trinaest članica, uz suzdržanost Kine i Rusije, omogućila je prolazak dokumenta koji bi trebao označiti početak prelazne faze u kojoj se očekuje stabilizacija terena i uvjeti za obnovu. Administracija Donalda Trumpa ovaj rezultat smatra snažnom diplomatskom pobjedom, a sam Trump je poručio da će nadzor nad misijom voditi odbor čiji će članovi biti predstavljeni uskoro, uz najavu novih saopštenja koja bi trebala dodatno definisati put prema mirovnom planu.

Iako je rezolucija usvojena, predstoji niz izazova u vezi sa formiranjem snaga. Indonezija, Azerbejdžan, Pakistan i Turska signalizirali su spremnost da učestvuju, dok Izrael izražava protivljenje uključivanju turskih i pakistanskih trupa. Paralelno s time ostaju otvorena pitanja o ulozi Palestinske uprave u budućoj strukturi vlasti u Pojasu Gaze, dok Hamas i dalje kontrolira teritoriju i sigurnosni aparat.

