U New Yorku će danas biti otkriven „Cvijet Srebrenice“ ispred zgrade UN-a

„Cvijet Srebrenice“, simbol sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, danas će biti otkriven u blizini sjedišta Ujedinjenih nacija u New Yorku.

Svečanoj ceremoniji otkrivanja spomenika prisustvovat će brojne svjetske delegacije.

Podizanju spomenika prethodila je rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2024. godine, kojom je ova međunarodna organizacija jasno prepoznala da je u Srebrenici počinjen genocid nad Bošnjacima. Ovaj čin predstavlja jedno od najznačajnijih međunarodnih priznanja istine o dešavanjima iz jula 1995. godine.

„Cvijet Srebrenice“ biće postavljen u velikom UN parku koji se prostire na površini nekoliko fudbalskih terena, smješten između statue Mahatme Gandhija i spomenika Berlinskom zidu. Time će ovaj simbol dobiti mjesto među globalnim obilježjima borbe za mir, ljudska prava i istinu.

Pored spomenika nalazi se i QR kod koji vodi na zvaničnu UN stranicu posvećenu genocidu u Srebrenici. Stranica predstavlja najopsežniji digitalni arhiv o dešavanjima u Srebrenici – od hronologije događaja do presuda međunarodnih sudova – i služi kao ključni obrazovni resurs za razumijevanje počinjenog genocida. Posebno je značajno što se na tabli uz spomenik riječ „genocid“ spominje čak šest puta, kao jasna i nedvosmislena poruka.

Autor ovog trajnog obilježja pred Ujedinjenim nacijama je bosanskohercegovački umjetnik Adin Hebib. Spomenik je izrađen u Jablanici, a težak je gotovo pet tona.