Na Međunarodni dan mirovnih snaga UN-a odana počast onima koji štite civile širom svijeta

Međunarodni dan mirovnih snaga Ujedinjenih nacija obilježava se 29. maja, a tim povodom generalni sekretar UN-a uputio je poruku u kojoj je istakao važnost podrške onima koji, daleko od svojih domova, rade na zaštiti civila i očuvanju mira u najtežim okolnostima.

Prema njegovim riječima, više od 50.000 pripadnika mirovnih snaga UN-a trenutno je raspoređeno širom svijeta. Njihov zadatak je zaštita života civila, smirivanje tenzija između sukobljenih strana, nadzor dostave pomoći, podrška održavanju izbora i stvaranje prostora za politička rješenja.

Na ovaj dan odaje se počast svim pripadnicima mirovnih snaga, bivšim i sadašnjim, ali i potvrđuje zajednička odgovornost međunarodne zajednice da njihov rad bude poštovan i dodatno ojačan.

Posebna počast odaje se gotovo 4.500 pripadnika mirovnih snaga koji su izgubili živote od 1948. godine, među njima i 59 tokom prošle godine.

“Niko ne bi trebao izgubiti život služeći cilju mira”, poručio je generalni sekretar UN-a.

U poruci je naglašeno da napadi na pripadnike mirovnih snaga predstavljaju teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, te da su države članice dužne poštovati svoje obaveze kako bi sigurnost osoblja UN-a bila osigurana u svakom trenutku.

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana mirovnih snaga UN-a je “Ulaganje u mir”. Njome se ukazuje na potrebu da mirovne operacije imaju stalnu političku i pouzdanu finansijsku podršku, kako bi pripadnici mirovnih snaga mogli izvršavati svoje ključne mandate.

Generalni sekretar UN-a istakao je da je u vremenu rastućih tenzija očuvanje mira dokazan i isplativ način za obnovu stabilnosti i nade.

“Ulaganje u mirovne operacije je ulaganje u sigurniju budućnost. Uvijek podržimo one koji pomažu da mir bude moguć”, navedeno je u poruci.