Najveća zastava Bosne i Hercegovine razvijena u Tuzli, hiljade građana poslale poruku zajedništva

Najveća zastava Bosne i Hercegovine večeras je prvi put razvijena na Trgu slobode u Tuzli, u okviru projekta koji je pokrenuo Klub Zmajevo srce zajedno sa brojnim prijateljima, partnerima i građanima.

Poseban trenutak obilježili su članovi Kluba Zmajevo srce, osobe sa Down sindromom, koji su zajedno s bajkerima iz MK Salines i prijateljima među prvima razvili najveću zastavu Bosne i Hercegovine, simbolično šaljući poruku zajedništva, inkluzije i ljubavi prema domovini.

Nakon toga zastava je predata okupljenim građanima i navijačima koji su je zajednički nosili i razvili na Trgu slobode uoči praćenja utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.

Veliki broj građana svih generacija okupio se u centru Tuzle kako bi dao podršku reprezentaciji BiH, ali i projektu koji za cilj ima povezivanje ljudi širom zemlje pod jednim simbolom, zastavom Bosne i Hercegovine.