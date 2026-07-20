Kylian Mbappe najbolji strijelac Mundijala završenog u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, nakon što je na turniru postigao deset pogodaka i osvojio Zlatnu kopačku.

Francuski reprezentativac završio je takmičenje sa dva gola više od Lionela Messija, koji je mrežu protivnika zatresao osam puta. Jude Bellingham iz Engleske i norveški napadač Erling Haaland postigli su po sedam pogodaka, a Bellingham je zauzeo treće mjesto zahvaljujući većem broju asistencija.

Mbappe je do desetog pogotka stigao u utakmici za treće mjesto protiv Engleske. Iako je Francuska poražena rezultatom 6:4, dva gola bila su dovoljna da se francuski napadač odvoji od Messija i drugi put uzastopno osvoji priznanje namijenjeno najboljem strijelcu Svjetskog prvenstva.

Kylian Mbappe najbolji strijelac Mundijala i rekorder prvenstava

Učinak na ovogodišnjem turniru donio mu je i rekord po ukupnom broju golova na svjetskim prvenstvima. Mbappe sada ima 22 pogotka, jeda