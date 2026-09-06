Bećirović pohvalio angažman Oružanih snaga BiH: U pet sedmica pomagali u više od 20 gradova i općina

Oružane snage BiH tokom proteklih pet sedmica bile su angažovane na gašenju požara i pružanju pomoći građanima u više od 20 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Bećirović je pohvalio njihov angažman, navodeći da su pripadnici Oružanih snaga pokazali visok nivo profesionalnosti, odgovornosti i spremnosti da pomognu civilnim strukturama u borbi protiv požara.

Posebno je ukazao na aktivnosti posljednjih dana, kada su požari bili aktivni na više područja u zemlji.

Predsjedništvo BiH je, na zahtjev Ministarstva odbrane BiH, samo tokom protekla 24 sata usvojilo četiri odluke o angažovanju Oružanih snaga BiH radi pomoći u gašenju požara na područjima Bihaća, Drvara, Prozor-Rame i Kalesije.

Prema podacima iz Predsjedništva, broj odluka o angažovanju Oružanih snaga za pomoć civilnom stanovništvu tokom aktuelnog mandata dostigao je 90.

Bećirović je zahvalio pripadnicima Oružanih snaga koji su angažovani na požarištima, posebno u uslovima visokih temperatura, nepristupačnog terena i velikog rizika tokom gašenja vatre.

Najavio je da će Predsjedništvo BiH nastaviti razmatrati zahtjeve civilnih vlasti za angažovanje Oružanih snaga na područjima gdje njihova pomoć bude potrebna.