Sanel Arslani preminuo u KPZ-u Tuzla

Sanel Arslani pronađen je mrtav u ćeliji Kazneno-popravnog zavoda Tuzla, objavili su u nedjelju pojedini bh. mediji, pozivajući se na informacije iz istrage.

Prema dostupnim informacijama, na tijelu nisu uočeni tragovi nasilja, dok bi tačan uzrok smrti trebao biti poznat nakon obdukcije.

Istragu o ovom slučaju vodi Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, a nadležni organi utvrđuju okolnosti koje su prethodile smrti zatvorenika.

Zvanično saopćenje Tužilaštva TK o ovom slučaju za sada nije javno objavljeno.

Sanel Arslani odranije je bio poznat policijskim i pravosudnim institucijama zbog više krivičnih djela i slučajeva bjekstva.

Tokom prethodnih godina njegovo ime povezivano je s krađama vozila, policijskim potjerama i više hapšenja.

Više informacija o smrti Sanela Arslanija očekuje se nakon obdukcije i daljih aktivnosti Tužilaštva Tuzlanskog kantona.