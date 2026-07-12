Preminuo bivši emir Katara Hamad bin Khalifa Al Thani

Hamad bin Khalifa Al Thani, bivši emir Katara i otac aktuelnog katarskog emira, preminuo je u 74. godini, saopćio je Emirski ured Katara. Uzrok smrti za sada nije objavljen.

Šeik Hamad predvodio je Katar od 1995. do 2013. godine, kada je vlast dobrovoljno predao sinu, šeiku Tamimu bin Hamadu Al Thaniju. Nakon povlačenja nosio je titulu oca emira.

Tokom njegove vladavine Katar je prošao kroz snažan ekonomski razvoj i postao značajan međunarodni akter u oblasti energetike, investicija, diplomatije i medija. U tom periodu osnovana je televizijska mreža Al Jazeera, prošireno je poslovanje kompanije Qatar Airways, a zemlja je dobila domaćinstvo Svjetskog prvenstva u fudbalu 2022. godine.

Hamad bin Khalifa Al Thani održavao je veze i s Bosnom i Hercegovinom, koju je posjetio tokom obavljanja funkcije emira Katara. Njegova vladavina obilježila je jednu od najvažnijih etapa u savremenoj historiji te zaljevske države.