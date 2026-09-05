Počeo Dan otvorenih vrata u Lukavac Cementu: Program za djecu i porodice traje do 15 sati

Dan otvorenih vrata u Lukavac Cementu počeo je danas u 11 sati, a posjetioce do 15 sati očekuje bogat program namijenjen djeci, mladima i porodicama.

U krugu Lukavac Cementa organizovani su brojni sportski, zabavni i kreativni sadržaji, među kojima su odbojkaški i fudbalski turnir, igre na pijesku, Lego soft i baby kutak, kao i BOHO dječiji kutak.

Za najmlađe su pripremljene i DIY radionica, ECO laboratorij, karnevalske igre i mini golf, dok su među dodatnim sadržajima vrtuljak, tobogan, pikado, stolni fudbal i tenis, sumohrvači i fotokabina.

Dan otvorenih vrata u Lukavac Cementu uz program na bini

Program na bini počeo je u 11 sati otvaranjem i defileom animatora, nakon čega je planirana mađioničarska predstava.

U programu učestvuju i polaznici Centra za zdravo i kreativno odrastanje, koji će se predstaviti nastupima na klaviru, violini i gitari.

Od 12:05 sati planirane su takmičarske igre MIN2WIN, zatim nastup Plesnog studija Čarolija i dječiji disco party. Još jedna mađioničarska predstava zakazana je za 13 sati, a od 13:30 slijedi novi blok takmičarskih igara.

Posjetiocima su tokom događaja dostupni i roštiljada i gulašijada, palačinci, tornado chips, fritule i osvježenje.

Za zabavni dio programa zaduženi su i maskota Zec, džinovi na štulama, žongler, facepainting i izrada balona.

Dan otvorenih vrata u Lukavac Cementu traje do 15 sati, a program je osmišljen kao porodično druženje uz sport, muziku, radionice i sadržaje za najmlađe.