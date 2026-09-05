Danas zasjeda Sabor Islamske zajednice u BiH: Bit će potvrđena imena kandidata za novog reisa

RTV SLON
Foto: MINA

U Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu danas, 5. septembra, bit će održana sjednica Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na kojoj će biti potvrđena imena kandidata u okviru procesa izbora novog reisu-l-uleme.

Sjednica počinje u 10 sati, dok su izjave za medije planirane u 9:40 sati. Tom prilikom obratit će se predsjednik Sabora Islamske zajednice u BiH Edhem Bičakčić i sabornik Ismet Veladžić.

Predstavnicima medija bit će omogućeno i snimanje uvodnih kadrova tokom prvih pet minuta sjednice.

Današnja sjednica predstavlja naredni korak u procesu izbora novog reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH.

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