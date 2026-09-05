Šestogodišnje dijete preminulo od povreda nakon prevrtanja quada

RTV SLON
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Nesreća kod Gornjeg Vakufa dogodila se u mjestu Dražev Dolac, gdje je šestogodišnje dijete preminulo od povreda zadobivenih prilikom upravljanja quadom.

Informaciju je potvrdio MUP Srednjobosanskog kantona.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila na privatnoj parceli, a Policijskoj stanici Gornji Vakuf-Uskoplje prijavljena je u 18:15 sati.

Dijete je nakon nesreće prevezeno u Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje, gdje je ubrzo konstatovana smrt.

O nesreći kod Gornjeg Vakufa obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Travnik, koji je ovlastio policijske službenike Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave Bugojno da obave uviđaj.

Policija poduzima i druge potrebne radnje kako bi bile utvrđene sve okolnosti pod kojima se nesreća dogodila.

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