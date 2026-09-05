Demirović ušao s klupe i postigao fantastičan pogodak za Stuttgart

RTV SLON
Foto: FS BiH

Ermedin Demirović postigao je fantastičan pogodak u pobjedi Stuttgarta protiv Kolna rezultatom 4:1 u drugom kolu Bundeslige.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine utakmicu je počeo na klupi, a priliku za igru dobio je u 75. minuti. Nije mu trebalo mnogo vremena da pokaže koliko može biti opasan pred protivničkim golom.

Stuttgart je poveo u 39. minuti pogotkom El Khannousa, dok je Prömel u 60. minuti, nakon asistencije Mittelstadta, povisio prednost domaćeg tima na 2:0.

Nakon ulaska u igru Ermedin Demirović je krenuo u sjajan solo prodor, prošao protivničkog igrača i zatim iz kaznenog prostora precizno šutirao. Golman Kolna Marvin Schwabe nije uspio zaustaviti njegov udarac, a lopta je završila u desnom dijelu mreže za vodstvo Stuttgarta od 3:0.

Koln je u 81. minuti preko Butlera uspio smanjiti rezultat, ali je Stuttgart do kraja postigao još jedan pogodak. Konačnih 4:1 postavio je Vagnoman u 90. minuti atraktivnim volej udarcem.

Pogodak Ermedina Demirovića još jednom je potvrdio odličan osjećaj bh. napadača za završnicu, iako je ovoga puta na terenu proveo tek završnicu susreta.

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