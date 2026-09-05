Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 13 beba

RTV SLON

TUZLA SERVIS 05.09.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je pet krivičnih djela, dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda, tri ostala događaja.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 201 zdravstvena usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je 5 intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 11 beba, šest djevojčica i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

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