U Tuzli održana komemoracija pukovniku Enveru Delibegoviću

Adin Jusufović
U Tuzli održana komemoracija pukovniku Enveru Delibegoviću

U Narodnom pozorištu u Tuzli održana je komemoracija povodom smrti pukovnika Envera Delibegovića, istaknutog Tuzlaka i učesnika u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine.

Komemoraciji su prisustvovali članovi porodice, saborci, prijatelji, kolege i brojni građani, koji su se oprostili od Delibegovića i prisjetili njegovog života i doprinosa.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić izrazio je saučešće porodici te istakao značaj Delibegovićevog angažmana i njegov doprinos gradu i Bosni i Hercegovini.

O njegovom životu i djelu govorili su Jozo Nišandžić i njegova kćerka Almira Delibegović Broome, prisjećajući se njegovog profesionalnog i porodičnog života, kao i godina koje je proveo radeći i djelujući u Tuzli i Bosni i Hercegovini.

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