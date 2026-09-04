U Lipnici i Gornjoj Tuzli završena sanacija više putnih dionica

Selma Jatić

Na području Lipnice i Gornje Tuzle završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju više putnih dionica, saopćeno je iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle.

U naselju Kozara, u Mjesnoj zajednici Lipnica, sanirano je i asfaltirano 675 metara puta, a vrijednost radova iznosi 125.067,15 KM.

 

U Gornjoj Tuzli završeni su radovi na dvije dionice. U dijelu ulice Bali-begova mahala – mezarje Musala asfaltirano je 165 metara puta, za šta je izdvojeno 29.706,30 KM, dok je u dijelu ulice Gornjotuzlanskog odreda sanirano i asfaltirano 190 metara, uz vrijednost radova od 33.801,30 KM.

Radovi su realizovani u okviru programa sanacije putne infrastrukture za 2026. godinu, na osnovu provedenih procedura i potpisanih ugovora.

Iz Gradske uprave najavljuju nastavak realizacije ugovorenih projekata, a građani će o narednim aktivnostima biti blagovremeno obaviješteni.

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