OŠ Gornja Tuzla: Djevojčica nožem povrijedila dvije učenice

Kako saznaje RTV Slon, u Osnovnoj školi Gornja Tuzla danas je došlo do incidenta u kojem su povrijeđene dvije učenice devetog razreda. Naime, kako nam je potvrđeno, jedna djevojčica je nožem napala nekoliko učenika, od kojih su dvije djevojčice zadobile povrede, nakon čega su prebačene u Univerzitetsko-klinički centar Tuzla.

O događaju su se oglasili i iz Uprave policije MUP-a TK:

“Izlaskom patrole policije na mjesto događaja utvrđeno je da je djevojčica (2011), nanijela povrede hladnim oružjem druge dvije djevojčice (2012), koje su vozilom SHMP Doma zdravlja Tuzla prevezene u JZU UKC Tuzla, gdje im je ukazana medicinska pomoć, te je u toku utvrđivanje stepena povreda. Djevojčice (2012), prema trenutnim informacijama nisu životno ugrožene, dok je djevojčica (2011) pod nadzorom policije. O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji će rukovoditi uviđajem na mjestu događaja” – potvrdila je glasnogovornica Uprave policije MUP-a TK, Adnana Sprečić.

“Dvije djevojčice (2012. godište) primljene su u UKC Tuzla i zadržane na opservaciji u Klinici za dječije bolesti. Kod jedne djevojčice konstatovane su povrede lijeve podlaktice – porezotine, dok su kod druge djevojčice konstatovane porezotine lijeve potkoljenice, plećke i ramena” – potvrđeno je za RTV Slon iz UKC-a Tuzla.

Nezvanično, još dva učenika su zadobila lakše povrede.

Ekipa RTV Slon je na terenu u Gornjoj Tuzli, te ćemo blagovremeno objavljivati potvrđene i službene informacije.