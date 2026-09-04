Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Almu kojoj su potrebne terapije koje joj život znače

Udruženje Pomozi.ba ponovo je pokrenulo apel za Almu Mujkić iz Viteza. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17205. Pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Alma se već godinama bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Od 2021. godine liječila se zbog plućne embolije, ali se njeno stanje s vremenom značajno pogoršalo.

Danas joj i najjednostavnije stvari predstavljaju ogroman napor. Brzo se zamara, teško diše i jedva uspijeva otići do toaleta. Povremeno osjeća bolnu nelagodu u prsima, a prisutan je i jak, uporan kašalj.

Alma boluje od dijabetesa, preboljela je trombozu lijeve noge, a dijagnosticirana joj je i trombofilija. Posljedice bolesti dovele su do plućne hipertenzije, zbog koje joj je neophodna terapija koja joj život znači.

Cijena terapije je ogromna, a Pomozi.ba ovim apelom želi prikupiti 39.370,85 KM kako bi narednih šest mjeseci Alma imala osiguranu terapiju.

Šest mjeseci bez straha hoće li moći nabaviti lijekove. Šest mjeseci u kojima bi mogla misliti na svoje zdravlje, a ne na to kako će platiti terapiju koja joj život znači.

Osim poziva na broj 17205, donacije su moguće putem linka https://pomoziba.org/bs/zajedno-za-almin-zivot kao i uplatom na račune u nastavku.

RAČUNI ZA UPLATE

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Alma Mujkić

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH – Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Alma Mujkić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Alma Mujkić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Alma Mujkić

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland

Verwendungszweck: Alma Mujkić