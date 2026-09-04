Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Almu kojoj su potrebne terapije koje joj život znače

Udruženje Pomozi.ba ponovo je pokrenulo apel za Almu Mujkić iz Viteza. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17205. Pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.
Alma se već godinama bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Od 2021. godine liječila se zbog plućne embolije, ali se njeno stanje s vremenom značajno pogoršalo.
Danas joj i najjednostavnije stvari predstavljaju ogroman napor. Brzo se zamara, teško diše i jedva uspijeva otići do toaleta. Povremeno osjeća bolnu nelagodu u prsima, a prisutan je i jak, uporan kašalj.
Alma boluje od dijabetesa, preboljela je trombozu lijeve noge, a dijagnosticirana joj je i trombofilija. Posljedice bolesti dovele su do plućne hipertenzije, zbog koje joj je neophodna terapija koja joj život znači.
Cijena terapije je ogromna, a Pomozi.ba ovim apelom želi prikupiti 39.370,85 KM kako bi narednih šest mjeseci Alma imala osiguranu terapiju.
Šest mjeseci bez straha hoće li moći nabaviti lijekove. Šest mjeseci u kojima bi mogla misliti na svoje zdravlje, a ne na to kako će platiti terapiju koja joj život znači.
Osim poziva na broj 17205, donacije su moguće putem linka https://pomoziba.org/bs/zajedno-za-almin-zivot kao i uplatom na račune u nastavku.
RAČUNI ZA UPLATE
PayPal:
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH dd Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Alma Mujkić
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH – Hilfe für Menschen in Not
Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.
Verwendungszweck: Alma Mujkić
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Alma Mujkić
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Alma Mujkić
Za uplate iz Švicarske u CHF:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1
BIC: RAIFCH22XXX
Za uplate u EUR:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9
BIC: RAIFCH22XXX
Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)
Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland
Verwendungszweck: Alma Mujkić