Apel za pomoć: Spasimo oca malene Majre

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je humanitarni apel s brojem 17042 za oboljelog 34-godišnjeg Nermina Tatara iz Novog Travnika. Nermin je otac malene Majre, koja je u februaru napunila tek godinu dana. Ona treba svog oca. Njegov zagrljaj, njegovu snagu i prisustvo dok pravi prve korake kroz život.
Trenutno je hospitaliziran u Turskoj i bori se s karcinomom želuca. Bolest je uznapredovala, a Nerminovo stanje sve je gore. Sada bi trebao primiti 4. ciklus kemoterapije i imunoterapije, a prije toga potrebno je uraditi endoskopiju.
Jedina nada mu je nastavak liječenja i operativni zahvat koji se ne može obaviti u BiH (HIPEC procedura), čija ukupna cijena iznosi 199.938,4KM. Iznos koji je nedostižan za ovog mladog oca.
Nermin je trenutno na bolovanju, bez mogućnosti da radi. Već je kreditno zadužen, s mjesečnom ratom od 440 KM za adaptaciju porodične kuće. Nije mogao ni naslutiti da će ga teška bolest zaustaviti u planovima koje je gradio za svoju porodicu.
Za dosadašnje liječenje u Istanbulu već su izdvojena značajna sredstva, ali pred Nerminom je najvažniji i najskuplji dio borbe. Spasimo oca malene Majre. Budimo razlog da ova djevojčica odrasta uz svog oca.
Osim poziva na broj 17042, donacije su moguće i putem web stranice www.pomoziba.org ili uplatom na bankovne račune.
RAČUNI ZA UPLATE:
PayPal:
Za uplate iz BiH:
NLB Banka d.d.
132-260-20223371-17
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Nermin Tatar
Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
Wien, Oesterreich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH
Verwendungszweck: Nermin Tatar
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
IBAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Nermin Tatar
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Nermin Tatar
Za uplate iz Švicarske u CHF:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1
BIC: RAIFCH22XXX
Za uplate u EUR:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9
BIC: RAIFCH22XXX
Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)
Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland
Verwendungszweck: Nermin Tatar
Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije “Doniraj” u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.