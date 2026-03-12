Apel za pomoć: Spasimo oca malene Majre

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je humanitarni apel s brojem 17042 za oboljelog 34-godišnjeg Nermina Tatara iz Novog Travnika. Nermin je otac malene Majre, koja je u februaru napunila tek godinu dana. Ona treba svog oca. Njegov zagrljaj, njegovu snagu i prisustvo dok pravi prve korake kroz život.

Trenutno je hospitaliziran u Turskoj i bori se s karcinomom želuca. Bolest je uznapredovala, a Nerminovo stanje sve je gore. Sada bi trebao primiti 4. ciklus kemoterapije i imunoterapije, a prije toga potrebno je uraditi endoskopiju.

Jedina nada mu je nastavak liječenja i operativni zahvat koji se ne može obaviti u BiH (HIPEC procedura), čija ukupna cijena iznosi 199.938,4KM. Iznos koji je nedostižan za ovog mladog oca.

Nermin je trenutno na bolovanju, bez mogućnosti da radi. Već je kreditno zadužen, s mjesečnom ratom od 440 KM za adaptaciju porodične kuće. Nije mogao ni naslutiti da će ga teška bolest zaustaviti u planovima koje je gradio za svoju porodicu.

Za dosadašnje liječenje u Istanbulu već su izdvojena značajna sredstva, ali pred Nerminom je najvažniji i najskuplji dio borbe. Spasimo oca malene Majre. Budimo razlog da ova djevojčica odrasta uz svog oca.

Osim poziva na broj 17042, donacije su moguće i putem web stranice www.pomoziba.org ili uplatom na bankovne račune.

RAČUNI ZA UPLATE:

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Nermin Tatar

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oesterreich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH

Verwendungszweck: Nermin Tatar

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

IBAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Nermin Tatar

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Nermin Tatar

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland

Verwendungszweck: Nermin Tatar

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije “Doniraj” u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.