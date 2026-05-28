Pomozimo Danijelu: Potrebna sredstva za nastavak liječenja

Danijelu Kukariću je dijagnosticiran karcinom bubrega sa višestrukim metastazama na kostima. Bolest je, nažalost, uznapredovala, zbog čega je izgubio mogućnost kretanja i svakodnevno vodi tešku borbu za život.

Iza njega su brojni pregledi, iscrpljujuće terapije i velika neizvjesnost, ali nada u ozdravljenje još postoji. Za nastavak liječenja, terapije, njegu i medicinske troškove potrebna su značajna finansijska sredstva koja porodica više nije u mogućnosti sama osigurati.

Porodica upućuje apel svim ljudima dobre volje da pomognu koliko mogu. Svaka donacija, podjela apela i riječ podrške mogu značiti mnogo u ovoj teškoj životnoj borbi.

Svi koji žele pomoći sredstva mogu uplatiti na račun:

Uplate iz BiH:

Danijel Kukarić

Intesa Sanpaolo Bank

Broj računa: 1543029996030094

Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA391543029996030094

SWIFT: UPBKBA22

Za dodatne informacije i kontakt dostupan je broj telefona: 061 884 996.