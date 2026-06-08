Potpuna obustava saobraćaja u dvije tuzlanske ulice

Zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji kolovoza, od utorka, 9. juna 2026. godine, bit će potpuno obustavljen saobraćaj u dijelu ulica Džindić mahala i Borić u Tuzli.

Obustava se odnosi na dio ulice Džindić mahala, od raskrsnice sa ulicom Borić do raskrsnice sa ulicom Kojšino, kao i na dio ulice Borić, prvih 100 metara od raskrsnice sa ulicom Džindić mahala.

Kako je saopćeno iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, obustava će trajati do završetka radova, a saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Građanima i ostalim učesnicima u saobraćaju preporučuje se korištenje alternativnih putnih pravaca, dok se stanari dijelova ulica obuhvaćenih obustavom pozivaju da prilagode kretanje svojih vozila i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.