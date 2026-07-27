Vlada FBiH odobrila povećanje cijene prirodnog gasa za 14,42 posto

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je povećanje cijene prirodnog gasa za 14,42 posto, pa će nova veleprodajna cijena od 1. jula 2026. godine iznositi 990,19 KM za 1.000 standardnih kubnih metara, bez uračunatog PDV-a.

Odluka je donesena na telefonskoj sjednici Vlade FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, a odnosi se na distributivna privredna društva na području Federacije BiH.

Dosadašnja veleprodajna cijena prirodnog gasa iznosila je 865,40 KM za 1.000 standardnih kubnih metara. Zahtj