Federacija BiH dobila novi plan upravljanja otpadom, ulaganja procijenjena na 1,7 milijardi KM

Federalni plan upravljanja otpadom, koji je usvojila Vlada Federacije BiH, trebao bi postaviti temelje za moderniji sistem u kojem će se prednost davati sprečavanju nastanka otpada, ponovnoj upotrebi i reciklaži, umjesto dosadašnjeg oslanjanja na njegovo prikupljanje i odlaganje.

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder istakla je da se radi o jednom od najvažnijih strateških dokumenata u oblasti zaštite okoliša, s obzirom na to da je prethodni plan obuhvatao period od 2012. do 2017. godine.

Prema podacima Ministarstva, u Federaciji BiH trenutno se odvaja i reciklira tek oko pet posto komunalnog otpada. U funkciji je pet regionalnih deponija, od kojih se većina suočava s ozbiljnim operativnim i okolišnim problemima, dok postoji oko 40 lokalnih nesanitarnih i više od 1.600 divljih deponija.

Federalni plan upravljanja otpadom predviđa usklađivanje domaćih propisa s pravilima Evropske unije, razvoj infrastrukture za prikupljanje i obradu otpada, sanaciju i zatvaranje nesanitarnih deponija, kao i izgradnju reciklažnih dvorišta i kompostana. Planirano je i sistemsko uređenje zbrinjavanja posebnih kategorija otpada.

Pozder je navela da bi primjenom ovog dokumenta trebalo biti omogućeno efikasnije upravljanje otpadom, povećanje stope reciklaže i bolja zaštita zdravlja stanovništva i okoliša. Novi model zasniva se na principima cirkularne ekonomije, prema kojima otpad treba posmatrati kao resurs, dok bi odlaganje predstavljalo posljednju mogućnost.

U prethodnom periodu izmijenjen je Zakon o upravljanju otpadom, a usvojen je i pravilnik kojim su detaljnije uređeni uslovi rada deponija u skladu s propisima Evropske unije. Za projekte u ovoj oblasti od 2018. do 2022. godine bilo je izdvojeno oko 1,2 miliona KM, dok je u periodu od 2022. do 2026. godine osigurano gotovo 11 miliona KM.

Dodatno je odobreno kreditno finansiranje Svjetske banke u iznosu od 46,1 milion eura. Ukupna ulaganja potrebna za realizaciju aktivnosti iz plana procijenjena su na oko 1,7 milijardi KM.

Novac bi trebao biti osiguran iz budžeta različitih nivoa vlasti, Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, međunarodnih kredita i grantova, fondova Evropske unije i ulaganja privatnog sektora.

Plan je izrađen tokom 2024. i 2025. godine, uz konsultacije s kantonima, lokalnim zajednicama, stručnom i zainteresiranom javnošću. Finansijsku podršku pružio je Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH, a pristigli prijedlozi i komentari dijelom su ugrađeni u konačnu verziju dokumenta.

Riječ je i o prvom planskom dokumentu u Federaciji BiH za koji je provedena strateška procjena uticaja na okoliš u skladu s uredbom koju je Vlada FBiH usvojila u februaru 2025. godine.