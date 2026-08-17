Novi Zakon o radu FBiH, hoće li biti usvojen?

Novi Zakon o radu Federacije BiH napravio je još jedan korak ka usvajanju nakon što je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike prijedlog zakona uputilo Vladi FBiH na razmatranje.

Među najvažnijim novinama predviđaju se izmjene u načinu korištenja godišnjeg odmora, dodatna zaštita određenih kategorija radnika te strožiji nadzor nad poslodavcima i veće kazne za kršenje radničkih prava.

Prema trenutno važećim propisima, zaposleni imaju pravo na najmanje 20 radnih dana godišnjeg odmora, koji se, ukoliko se koristi u dijelovima, može podijeliti najviše na dva dijela. Prvi dio mora trajati najmanje 12 radnih dana u kontinuitetu.

Novi zakon predviđa fleksibilnija pravila, pa bi radnici, uz dogovor s poslodavcem, godišnji odmor mogli koristiti u više navrata tokom godine. Time bi se zaposlenima omogućilo lakše planiranje slobodnih dana.

Predviđeno je i povećanje godišnjeg odmora za pojedine kategorije radnika. Tako bi majke mogle ostvariti dodatni dan godišnjeg odmora za svako rođeno dijete.

Značajne promjene planirane su i u oblasti kontrole poslodavaca. Predviđaju se strožije sankcije za kršenje prava zaposlenih, kao i veće nadležnosti inspekcijskih organa.

Važeća pravila i dalje propisuju puno radno vrijeme od najviše 40 sati sedmično, najmanje 24 sata neprekidnog sedmičnog odmora, dok se radna sedmica može organizovati tokom pet ili šest dana.

Izrada novog Zakona o radu traje od 2025. godine, kada je radna verzija zakona prvi put upućena u javne konsultacije. Među ranije najavljenim novinama su i preciznije regulisanje rada od kuće i rada putem digitalnih platformi, dodatna zaštita trudnica i roditelja te jasnija pravila za prekovremeni, noćni i rad tokom praznika.

Za sada nije poznato kada bi novi zakon mogao stupiti na snagu. Nakon razmatranja u Vladi FBiH, prijedlog mora proći parlamentarnu proceduru. Ukoliko ne bude većih zastoja, zakon bi se pred parlamentarcima mogao naći prije Općih izbora zakazanih za 4. oktobar 2026. godine, ali taj rok zasad nije zvanično potvrđen.