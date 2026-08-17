EU najavljuje najopsežnije sankcije Rusiji od početka rata

Sankcije Rusiji; Evropska unija namjerava dodatno proširiti tokom jeseni, a novi paket mogao bi biti najopsežniji od početka rata u Ukrajini, najavila je visoka predstavnica EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

U razgovoru za njemački list Die Welt, Kallas je navela da su dosadašnje mjere Evropske unije Rusiji nanijele velike finansijske gubitke i ograničile resurse kojima Moskva finansira rat.

Prema njenim riječima, novi prijedlog predviđa proširenje postojećih mjera, kao i uvrštavanje dodatnih osoba i pravnih subjekata na listu sankcionisanih. Ukoliko paket bude usvojen, broj ruskih subjekata obuhvaćenih sankcijama mogao bi biti povećan za približno trećinu.

Kallas je poručila da pritisak na Moskvu mora nastaviti rasti sve dok rat ne bude okončan, ali nije otkrila detalje o konkretnim mjerama niti precizirala kada bi nove sankcije Rusiji mogle stupiti na snagu.

Evropska unija je posljednji paket sankcija usvojila u julu, kada su uvedena dodatna ograničenja u bankarskom sektoru, kao i mjere usmjerene na mreže povezane s kriptovalutama. Novi paket trebao bi dodatno proširiti sankcije Rusiji i pojačati ekonomski pritisak na Moskvu.