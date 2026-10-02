Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme

Jasmina Ibrahimović
Foto: Ilustracija

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme.

U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 °C.

Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika postepeno će se umanjiti sa odmicanjem dana.

Na sjeveru, u centralnim i istočnim područjima zemlje, usljed nešto dužeg zadržavanja magle tokom prijepodneva, kod osjetljivijih osoba moguće su slabije poteškoće. Potom, sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji.

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