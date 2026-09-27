Jutarnja magla, potom sunčano i toplije vrijeme

Magla i niska oblačnost mogu se zadržavati tokom jutra po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, dok će se u nastavku dana vrijeme postepeno razvedravati.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine preovladavat će pretežno sunčano i stabilno vrijeme, uz slab istočni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnje temperature zraka kretat će se od 6 do 12 stepeni, na jugu do 16. Tokom dana bit će osjetno toplije, uz temperature od 17 do 23 stepena, dok se na jugu očekuje do 27 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Stabilnije i sunčanije vrijeme tokom dana povoljno će djelovati na većinu stanovništva.

Jutarnja magla i niže temperature kod hroničnih bolesnika mogu uzrokovati manje poteškoće, dok se u toplijem dijelu dana preporučuje slojevito odijevanje i boravak na otvorenom.