Počela sezona mandarina: Zašto ih vrijedi češće jesti

Sezona mandarina donosi jedno od najomiljenijih jesenjih voća, prepoznatljivo po slatkom okusu, jednostavnom guljenju i visokom sadržaju vitamina C.
Mandarine su bogate vitaminima, vlaknima i antioksidansima, zbog čega mogu biti koristan dio svakodnevne ishrane, posebno u periodu kada je važno voditi računa o imunitetu i unosu svježeg voća.
Zahvaljujući sadržaju vlakana, mandarine mogu doprinijeti normalnoj probavi, dok vitamin C ima važnu ulogu u funkcionisanju imunološkog sistema.
Sezona mandarina traje tokom jeseni
Sezona mandarina uglavnom traje od septembra do decembra, pa su upravo tokom jeseni i početkom zime najzastupljenije na pijacama i u trgovinama.
Zbog toga što se lako gule i jednostavne su za konzumaciju, često se biraju kao užina, posebno za djecu.
Osim što se jedu svježe, mandarine se mogu koristiti u voćnim salatama, kolačima, desertima, ali i u kombinaciji sa različitim slanim jelima.
Redovno uključivanje voća poput mandarina u raznovrsnu ishranu može doprinijeti ukupnom zdravlju, dok njihov svjež miris i okus mnogima dodatno uljepšavaju jesenje dane.