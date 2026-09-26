Počela sezona mandarina: Zašto ih vrijedi češće jesti

Sezona mandarina donosi jedno od najomiljenijih jesenjih voća, prepoznatljivo po slatkom okusu, jednostavnom guljenju i visokom sadržaju vitamina C.

Mandarine su bogate vitaminima, vlaknima i antioksidansima, zbog čega mogu biti koristan dio svakodnevne ishrane, posebno u periodu kada je važno voditi računa o imunitetu i unosu svježeg voća.

Zahvaljujući sadržaju vlakana, mandarine mogu doprinijeti normalnoj probavi, dok vitamin C ima važnu ulogu u funkcionisanju imunološkog sistema.

Sezona mandarina traje tokom jeseni

Sezona mandarina uglavnom traje od septembra do decembra, pa su upravo tokom jeseni i početkom zime najzastupljenije na pijacama i u trgovinama.

Zbog toga što se lako gule i jednostavne su za konzumaciju, često se biraju kao užina, posebno za djecu.

Osim što se jedu svježe, mandarine se mogu koristiti u voćnim salatama, kolačima, desertima, ali i u kombinaciji sa različitim slanim jelima.

Redovno uključivanje voća poput mandarina u raznovrsnu ishranu može doprinijeti ukupnom zdravlju, dok njihov svjež miris i okus mnogima dodatno uljepšavaju jesenje dane.