Koja paprika je najbolja za ajvar? Ova sorta daje gust i bogat namaz

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Paprika za ajvar jedan je od najvažnijih sastojaka ako želite da domaći namaz bude gust, aromatičan i intenzivne crvene boje.

Za pripremu ajvara najbolje su potpuno zrele, mesnate crvene paprike koje imaju deblje meso i manje vode. Nakon pečenja takvi plodovi daju više korisnog dijela, lakše se čiste i skraćuju vrijeme potrebno za ukuhavanje.

Među najčešćim izborima je kurtovska kapija, sorta prepoznatljiva po izduženom obliku, mesnatom plodu i slatkastom okusu. Upravo zbog tih osobina često se koristi kao paprika za ajvar.

Prilikom kupovine važno je birati zdrave i čvrste paprike, bez oštećenja i znakova kvarenja. Potpuno zreli plodovi daju intenzivniju boju i izraženiji okus, dok paprike koje sadrže više vode mogu znatno produžiti pripremu.

Paprika za ajvar nije jedino što određuje kvalitet

Za dobar domaći ajvar važno je i pravilno pečenje, cijeđenje i ukuhavanje paprika.

Nakon pečenja paprike je potrebno ostaviti da se dovoljno ohlade, a potom odstraniti kožicu i sjemenke. Dobro cijeđenje posebno je važno jer višak tečnosti može učiniti ajvar rjeđim i produžiti vrijeme kuhanja.

Za klasičan, sladak i gust ajvar kurtovska kapija ostaje jedan od najčešćih izbora. Oni koji vole nešto pikantniji okus mogu dio slatkih paprika kombinovati s ljutim sortama, ali u manjoj količini kako ljutina ne bi potpuno preuzela okus.

Dobro odabrana paprika za ajvar, uz pravilnu pripremu, može značajno uticati na teksturu, aromu i boju gotovog namaza.

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