GSS Srebrenik spasio bračni par koji se izgubio na Majevici

RTV SLON
Foto: Facebook

GSS Srebrenik izveo je akciju spašavanja bračnog para koji se izgubio na području Majevice nakon što su se udaljili od mjesta na kojem su bili smješteni.

Par je boravio na izletištu Majevica, poznatom kao Basta Bešić, odakle su se uputili prema Rašljanskoj rijeci. Tokom kretanja izgubili su orijentaciju, nakon čega je upućen poziv za pomoć.

Dojava GSS-u Srebrenik primljena je u 19:50 sati, a spasioci su krenuli u potragu za izgubljenim parom.

Tokom akcije utvrđeno je da je muški član para zadobio povrede zbog kojih se otežano kretao. Uz pomoć pripadnika GSS Srebrenik prebačen je do ekipe hitne medicinske pomoći u Srebreniku.

Nakon ljekarskog pregleda bračni par je transportovan nazad do mjesta boravka na izletištu Majevica.

Akcija spašavanja završena je u 2:30 sati.

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