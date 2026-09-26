Povrat PDV-a za prvu nekretninu: U Tuzli doneseno deset rješenja

Povrat PDV-a za prvu nekretninu odobren je kroz ukupno 58 rješenja koja je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine donijela u periodu od 17. do 24. septembra, a među njima je deset rješenja iz Regionalnog centra Tuzla.

Ukupan iznos odobrenog povrata iznosi 857.570 KM.

Najviše rješenja doneseno je u Regionalnom centru Banja Luka, ukupno 22, dok se 18 odnosi na Regionalni centar Sarajevo. U Tuzli je doneseno deset, a u Mostaru osam rješenja.

Od ukupno 58 rješenja, 25 je već uručeno građanima, nakon čega su sredstva uplaćena na njihove račune. Za preostala 33 rješenja još traje postupak uručenja putem pošte.

Povrat PDV-a za prvu nekretninu zavisi i od načina preuzimanja rješenja

Iz Uprave za indirektno oporezivanje navode da brzina isplate zavisi i od toga na koji način građani preuzmu rješenje.

Onima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO sredstva se uplaćuju već narednog dana.

Ako se dokument dostavlja poštom, isplata slijedi nakon što Uprava zaprimi povratnicu kao dokaz da je rješenje uručeno. U tom slučaju građani sredstva mogu očekivati nekoliko dana nakon prijema dokumenta.

UIO nastavlja obradu pristiglih zahtjeva za povrat PDV-a za prvu nekretninu, uz najavu da će odobrena sredstva isplaćivati nakon završetka propisane procedure.