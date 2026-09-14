Zaplijenjena roba vrijedna 12,65 miliona KM

Zaplijenjena roba u Bosni i Hercegovini u prvih sedam mjeseci 2026. godine procijenjena je na čak 12,65 miliona KM, što je znatno više nego u istom periodu prošle godine.

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH od 1. januara do 31. jula privremeno ili trajno su oduzeli robu ukupne procijenjene vrijednosti 12.645.530,90 KM.

U istom periodu 2025. godine vrijednost oduzete robe iznosila je 6.872.513,30 KM, pa je ovogodišnji iznos veći za oko 5,77 miliona KM, odnosno približno 84 posto.

Zaplijenjena roba uključuje duhan, tekstil i obuću

Među oduzetom robom posebno se izdvajaju velike količine tekstila i obuće sa oznakama poznatih svjetskih brendova. Zaplijenjene su hiljade komada odjeće, među kojima su haljine, trenerke, majice, jakne, košulje, bunde, vjenčanice i donji veš.

Oduzimana je i obuća, uključujući patike, papuče, čizme i cipele sa oznakama brendova poput Nike, Adidas i Chanel.

Posebno značajan dio zapljena odnosio se na duhan. Jedna od najvećih pojedinačnih zapljena obuhvatila je duhan u listu i sitno rezani duhan procijenjen na 1,29 miliona KM.

Pošiljka patika i papuča procijenjena je na 288.840 KM, dok je vrijednost 791 zaplijenjenog parfema poznatih svjetskih proizvođača iznosila približno 276.850 KM.

Oduzimani zlato, Rolex i luksuzna vozila

Među vrijednijom robom pronađeni su zlatni i srebrni nakit procijenjen na više od 245.000 KM, kao i zlatne poluge čistoće 999, ukupne težine 400 grama, vrijedne oko 136.000 KM.

Tokom kontrola oduzimana su i vozila. Među njima je BMW 850i, čija je vrijednost procijenjena na približno 105.000 KM, dok je jedan ženski ručni sat Rolex procijenjen na oko 50.000 KM.

Iz UIO BiH navode da su među oduzetom robom bili i autodijelovi, šasije, medicinska i stomatološka oprema, mobilni telefoni, računari, dronovi, alati, kozmetika, kafa, prehrambeni proizvodi, igračke, bižuterija i knjige.

Osim BMW-a, oduzimani su i Audi A4, VW Touareg, Hyundai Tucson, Isuzu Trooper i Kia Sportage, kao i motocikli i četverocikli različitih proizvođača.

Aerodrom i granični prijelazi pod posebnim nadzorom

Vrijedna neprijavljena roba pronalažena je i na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Tokom kontrola oduzimani su tekstil, investiciono zlato, pametni telefoni i luksuzni ručni satovi.

Zapljene su zabilježene i na više graničnih prijelaza. Na Vardištu su otkriveni parfemi i med, na Rači sunčane naočale, dok je na Gradišci pronađena neprijavljena tekstilna roba.

Tokom akcija protiv ilegalnog prometa duhana u februaru su na više lokacija u BiH pronađene i ilegalne mini-fabrike, profesionalne mašine za rezanje duhana i punjenje cigareta, kao i veće količine duhana i cigareta namijenjenih crnom tržištu.

Roba skrivana u prtljagu, bunkerima i među prijavljenim teretom

Podaci UIO pokazuju da se krijumčarena roba skriva na različite načine. Fizička lica najčešće je pokušavaju prenijeti u ličnom prtljagu, dok se na aerodromima zloupotrebljava i zeleni kanal namijenjen putnicima koji nemaju ništa za prijaviti.

Na taj način pokušavaju se unijeti veće količine zlata, skupocjenih satova, telefona i stomatološkog materijala.

Zabilježeni su i slučajevi u kojima je luksuzni sat nošen na ruci, dok su certifikat i originalno pakovanje bili skriveni u torbi.

Kod pravnih lica neprijavljena roba često se skriva među teretom koji je uredno prijavljen za carinjenje. Na taj način pokušavaju se uvesti autodijelovi, gume, tehnička roba i alati bez potrebne dokumentacije.

Kontrolama su otkriveni i posebno izrađeni bunkeri i skrivene pregrade u autobusima i drugim vozilima, korišteni za pokušaj krijumčarenja.

Podaci za prvih sedam mjeseci pokazuju da je zaplijenjena roba ove godine dostigla znatno veću vrijednost nego godinu ranije, dok se među najčešće krijumčarenim proizvodima i dalje nalaze duhan, tekstil, luksuzni predmeti i tehnička roba.