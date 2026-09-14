U Hrvatskoj povučena jaja zbog salmonele

Jaja povučena zbog salmonele trenutno se uklanjaju s tržišta u Hrvatskoj, a na upozorenje bi posebnu pažnju trebali obratiti i građani Bosne i Hercegovine koji borave na ljetovanju ili su ovih dana otputovali na hrvatsku obalu.

Državni inspektorat Republike Hrvatske objavio je da su iz preventivnih razloga opozvana konzumna jaja A klase koja na tržište stavljaju Proizvodno-Trgovinski obrt Dami, vlasnika Damjana Dujmenovića, i OPG Željko Mijić. Razlog je utvrđena bakterija Salmonella Enteritidis na farmi.

Opoziv se odnosi na sve LOT-ove ovih proizvođača kojima je kao krajnji rok navedeno „najbolje upotrijebiti do 8. oktobra 2026. godine“. Registracijski broj farme je 3HR0034, dok je oznaka pakirnog centra HR 2799 EU.

Građani BiH u Hrvatskoj trebaju provjeriti koja jaja kupuju

Upozorenje je važno i za državljane Bosne i Hercegovine koji trenutno borave u Hrvatskoj, posebno na Jadranu, te tokom boravka kupuju namirnice u lokalnim prodavnicama. Prije kupovine jaja preporučuje se provjeriti podatke o proizvođaču, oznaku pakirnog centra i rok trajanja.

Ukoliko se radi o jajima proizvođača Proizvodno-Trgovinski obrt Dami ili OPG Željko Mijić koja odgovaraju podacima iz opoziva, takav proizvod ne bi trebalo kupovati niti konzumirati. Oni koji su ih već kupili trebaju provjeriti ambalažu i oznake proizvoda te postupiti prema uputama trgovca i nadležnih institucija o povratu opozvane hrane.

Jaja povučena zbog salmonele opozvana su preventivno nakon što je bakterija utvrđena na farmi, a hrvatski Državni inspektorat naveo je da proizvod nije usklađen s propisima Evropske unije koji uređuju sigurnost hrane.

Salmonella Enteritidis može izazvati salmonelozu, bolest koja se prenosi hranom, a jaja su među namirnicama koje mogu biti izvor zaraze. Temeljita termička obrada smanjuje rizik, ali se u slučaju službenog opoziva preporučuje da se sporni proizvod uopće ne konzumira.