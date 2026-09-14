Požar na Braču pod kontrolom: Tokom noći smanjen intenzitet vatre

Stanje na požarištu na Braču, gdje je požar izbio 10. septembra, tokom noći bilo je povoljnije nego prethodnih dana. Vatrogasci nisu zabilježili veće plamenove ni intenzivnije izdimljavanje, dok su na mjestima gdje se pojavila vatra brzo intervenisali i spriječili njeno širenje.

Prema informacijama Vatrogasnog operativnog centra Brača, na terenu je tokom noći bilo 235 vatrogasaca sa 68 vozila. Kako su naveli, pojave plamena i dima bile su manjeg intenziteta nego prethodnih noći.

U međuvremenu je ugašen i požar koji je u nedjelju poslijepodne izbio u Bolu na Braču.

Županijski vatrogasni komandant Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević izrazio je očekivanje da bi se situacija u narednim danima mogla dodatno smiriti, posebno ukoliko ne bude jačeg vjetra.

Požar je, prema njegovim riječima, zahvatio izuzetno veliko područje, a dužina opožarene zone procjenjuje se na između 35 i 40 kilometara. Vatrogasci procjenjuju da je do sada izgorjelo više od 4.000 hektara šume, niskog raslinja i makije.

Među najteže pogođenim područjima je uvala Duboka kod Milne, gdje su se vatrogasci u subotu navečer borili s vatrenom stihijom. Nakon prolaska požara, područje je ostalo teško opožareno, a mještani navode da će prizore uništenog zelenila dugo pamtiti.