Požari u Tuzlanskom kantonu tokom protekla 24 sata zahtijevali su više intervencija vatrogasnih jedinica, a najveća materijalna šteta zabilježena je na stambenom objektu u naselju Klokotnica na području općine Doboj Istok.

Požar u Klokotnici izbio je tokom jutarnjih sati. Na terenu su intervenisali pripadnici Teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj sa dva vatrogasna vozila i šest vatrogasaca, kao i Dobrovoljno vatrogasno društvo Doboj Istok sa jednim vozilom i dva vatrogasca.

Na stambenom objektu pričinjena je velika materijalna šteta, ali povrijeđenih osoba nije bilo.

Vatrogasci u Živinicama nastavili su aktivnosti povezane s požarištem na području Džebari – Gradina. Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Živinice dostavljali su pitku vodu zaposlenicima JP „Šume TK“, koji i dalje rade na gašenju manjih zaostalih žarišta na ovom području.

U Gradačcu su vatrogasci intervenisali zbog požara na električnim instalacijama stambenog objekta u mjesnoj zajednici Kerep. U intervenciji su učestvovala četiri vatrogasca sa jednim vozilom.

Požari u Tuzlanskom kantonu zabilježeni su i na području Tuzle. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla dva puta je intervenisala na istoj lokaciji u naselju Husino, u Ulici Zvonka Cerića, u blizini firme Viba, gdje su gorjeli šuma i nisko rastinje.

Tuzlanski vatrogasci tokom protekla 24 sata imali su i pet intervencija na dostavi pitke vode.