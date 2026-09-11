Posjetili smo testne izbore: Ovako će izgledati glasanje na ovogodišnjim izborima

Na Općim izborima 2026. godine birači će svoje biračko pravo ostvarivati uz korištenje novih izbornih tehnologija. Sam postupak glasanja razlikovat će se od ranijih izbornih ciklusa, pa je važno znati šta birače očekuje od ulaska na biračko mjesto do ubacivanja glasačkog listića u skener.

1. Identifikacija na biračkom mjestu

Po dolasku na biračko mjesto birač se prvo mora identificirati. Potrebno je članu biračkog odbora dati na uvid važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine.

2. Elektronsko očitavanje podataka

Podaci sa identifikacionog dokumenta potom se elektronski očitavaju putem uređaja koji se nalazi na biračkom mjestu.

3. Biometrijska provjera identiteta

Nakon očitavanja dokumenta slijedi biometrijska autentifikacija. Kažiprst desne ruke potrebno je položiti ravno na senzor uređaja kako bi sistem izvršio provjeru identiteta birača.

4. Potpisivanje potvrde

Kada identifikacija i biometrijska autentifikacija budu uspješno završene, uređaj ispisuje potvrdu. Birač tu potvrdu potpisuje prije nego što dobije glasačke listiće.

5. Preuzimanje materijala za glasanje

Uz glasačke listiće birač dobija kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu, nakon čega odlazi u glasačku kabinu.

Glasački listići na ovogodišnjim izborima imaju drugačiji izgled, a označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Prije glasanja potrebno je pažljivo pročitati uputstvo na glasačkom listiću.

6. Kako se glasa za pojedinačnog kandidata

Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potrebno je potpuno ispuniti kružić ispred imena samo jednog kandidata.

7. Kako se glasa za politički subjekt i kandidate

Na drugoj vrsti glasačkog listića na lijevoj strani nalaze se nazivi političkih subjekata, dok su na desnoj strani navedeni redni brojevi kandidata.

Birač može potpuno ispuniti kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta.

Druga mogućnost je da, uz označavanje jednog političkog subjekta, birač potpuno ispuni kružiće ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata tog političkog subjekta.

Imena i prezimena kandidata uz njihove redne brojeve mogu se provjeriti na kandidacijskoj listi koju birač dobija zajedno sa glasačkim materijalom.

8. Glasački listić se ne presavija

Nakon što završi glasanje, birač glasačke listiće ne presavija. Potrebno ih je ravno staviti u zaštitnu fasciklu. Glasački listići potom se jedan po jedan stavljaju u skener, tako da je lice glasačkog listića okrenuto prema dolje.

9. Vraćanje fascikle i kandidacijske liste

Nakon što svi glasački listići budu ubačeni u skener, zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu potrebno je vratiti članu biračkog odbora.