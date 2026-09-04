Predizborna kampanja u BiH zvanično počela: Mjesec dana borbe za glasove

Predizborna kampanja u BiH zvanično je počela danas, 4. septembra, tačno mjesec dana prije Općih izbora na kojima će građani birati predstavnike vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou.

Političke stranke, koalicije i kandidati od danas mogu zvanično predstavljati svoje programe, održavati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Kampanja će trajati do 3. oktobra u 7 sati, kada počinje izborna šutnja, dok će biračka mjesta za Opće izbore biti otvorena u nedjelju, 4. oktobra.

Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, pravo glasa na ovogodišnjim izborima ima 3.408.517 birača. Izborni proces provodi se kroz 143 osnovne izborne jedinice, odnosno izborne komisije širom Bosne i Hercegovine.

Građani će birati članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, zastupnike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske te zastupnike u skupštinama deset kantona u Federaciji BiH.

Za tri mjesta u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine potvrđeno je ukupno deset kandidata. Četiri kandidata su u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva, tri za hrvatskog i tri za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Veliki broj kandidata nalazi se i na listama za zakonodavne nivoe vlasti. Centralna izborna komisija ranije je, samo za kompenzacijske mandate, ovjerila 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata koje je predložilo 36 političkih stranaka i koalicija.

Ovogodišnji izbori donose i značajne promjene u samom procesu glasanja. Predviđena je šira upotreba biometrijske identifikacije birača i optičkih skenera za glasačke listiće, nakon što su nove tehnologije prethodno testirane tokom Lokalnih izbora 2024. godine.

Početkom predizborne kampanje u BiH prestaje period u kojem je bilo zabranjeno plaćeno političko oglašavanje i vođenje preuranjene kampanje. Centralna izborna komisija pozvala je političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije da tokom narednih mjesec dana poštuju odredbe Izbornog zakona BiH.