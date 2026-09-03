Sutra počinje izborna kampanja u BiH: Borba za glasove trajat će do 3. oktobra

Izborna kampanja za Opće izbore u Bosni i Hercegovini zvanično počinje sutra, 4. septembra, čime političke stranke, koalicije i kandidati ulaze u završnu fazu borbe za naklonost birača.

Opći izbori bit će održani u nedjelju, 4. oktobra 2026. godine, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ranije je utvrdila da izborna kampanja počinje tačno mjesec dana prije izlaska građana na birališta.

Od sutra će politički subjekti moći intenzivno predstavljati svoje kandidate i programe, održavati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje u skladu s pravilima propisanim Izbornim zakonom BiH.

Do početka zvanične kampanje na snazi su bile zabrane preuranjene kampanje i plaćenog političkog oglašavanja. CIK BiH je prilikom raspisivanja izbora posebno naglasio da je do 4. septembra zabranjeno predstavljanje i promocija kandidata i stranačkih programa na način koji predstavlja preuranjenu izbornu kampanju.

Građani Bosne i Hercegovine 4. oktobra birat će članove Predsjedništva BiH, zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, kao i poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Birat će se i predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske te zastupnici u skupštinama kantona u Federaciji BiH.

Kampanja će trajati sve do početka izborne šutnje. Prema Izbornom zakonu BiH, izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja. To znači da će za ovogodišnje Opće izbore početi u subotu, 3. oktobra u 7 sati i trajati do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju, 4. oktobra.

Tokom izborne šutnje političkim subjektima zabranjene su javne političke aktivnosti usmjerene na utjecaj na birače, uključujući predizborne skupove i korištenje sredstava komunikacije u svrhu kampanje.

Pred političkim strankama i kandidatima tako je mjesec intenzivne kampanje, tokom kojeg će pokušati uvjeriti građane da im 4. oktobra daju povjerenje za mandate na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou.