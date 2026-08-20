CIK neće pokrenuti postupak zbog pomoći penzionerima u RS

Jednokratna pomoć penzionerima u RS, koja će biti isplaćena u izbornoj godini, neće biti predmet postupka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, iako je Transparency International u BiH smatrao da postoje razlozi za detaljniju provjeru.

Riječ je o 31,2 miliona KM izdvojenih rebalansom budžeta Republike Srpske. Penzionerima sa penzijama ispod prosjeka predviđena je isplata po 120 KM, dok bi ostali trebali dobiti po 80 KM.

TI BiH je slučaj prijavio CIK-u navodeći da ovakvo davanje ne predstavlja redovnu budžetsku subvenciju, već jednokratnu isplatu koja se pojavljuje upravo u godini Općih izbora.

CIK je, međutim, zaključio da nema dovoljno elemenata za pokretanje postupka zbog moguće zloupotrebe javnih sredstava. Kao jedan od ključnih razloga navedeno je to što su sredstva osigurana kroz rebalans budžeta i redovni budžetski postupak.

TI BiH ukazuje na obrazac iz izbornih godina

Iz Transparency Internationala navode da se slična jednokratna pomoć penzionerima u RS pojavljuje 2018, 2022. i 2026. godine, odnosno u godinama kada se održavaju Opći izbori.

Prema njihovim podacima, 2018. godine za pomoć penzionerima bilo je planirano 18,2 miliona KM, četiri godine kasnije 78,8 miliona KM za penzionere i borce, dok je za 2026. godinu izdvojeno 31,2 miliona KM.

U budžetima i rebalansima za 2019, 2020, 2021, 2023, 2024. i 2025. godinu, prema navodima TI BiH, ovakvih izdvajanja nije bilo.

Zbog toga smatraju da sama činjenica da je pomoć unesena u rebalans budžeta ne bi trebala automatski značiti da je riječ o redovnoj subvenciji.

CIK je, s druge strane, naveo da je rebalans predložila Vlada RS, a usvojila Narodna skupština RS, te da odluku o raspodjeli novca nije donio pojedinac. Također je ocijenjeno da objava premijera RS Save Minića predstavlja informisanje javnosti o budžetskoj mjeri, a ne dokaz kupovine podrške birača.

TI BiH kritikuje način tumačenja zakona

U TI BiH upozoravaju da bi široko tumačenje pojma „redovne budžetske subvencije“ moglo otvoriti prostor da se gotovo svako jednokratno davanje u izbornoj godini opravda prethodnim rebalansom budžeta.

Pozivaju se i na analizu bivšeg generalnog revizora Dževada Nekića, prema kojoj bi redovna izdvajanja trebala imati kontinuitet kroz više godina, jasne kriterije i ne bi trebala značajno rasti ili se pojavljivati samo u izbornim godinama.

Iz TI BiH podsjećaju i na ranije slučajeve iz izbornih ciklusa u kojima su, prema njihovoj ocjeni, jednokratna davanja različitim kategorijama građana često prolazila bez sankcija jer su bila formalno uvrštena u budžete.