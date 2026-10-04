CIK: U Tuzli i drugim većim gradovima bez problema, nema zahtjeva za ručno glasanje

Izborni proces u Bosni i Hercegovini stabilizovan je nakon početnih poteškoća, a glasanje u većim gradovima trenutno protiče bez većih problema, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba.

Prema njegovim riječima, birački odbori su se nakon jutarnjih tehničkih izazova i početnog uhodavanja prilagodili radu, pa se glasanje sada odvija znatno stabilnije.

Kalaba je naveo da iz većih gradova, među kojima su Tuzla, Zenica, Doboj i Banja Luka, nema većeg broja prijavljenih problema. Dodao je da je situacija u Bijeljini, gdje je ranije bilo poteškoća, u međuvremenu normalizovana.

Predsjednik CIK-a potvrdio je i da do sada nisu zaprimljeni zvanični zahtjevi lokalnih izbornih komisija za prelazak na ručno glasanje ili ručno brojanje glasova.

Ovogodišnji izbori provode se uz primjenu novih izbornih tehnologija, uključujući optičke skenere i biometrijsku identifikaciju birača. Upravo su problemi sa dijelom opreme i početna nesnalaženja na pojedinim biračkim mjestima u jutarnjim satima uzrokovali kašnjenja i kraće zastoje.

Kako je izborni dan odmicao, većina problema je otklonjena, a glasanje je nastavljeno bez većih incidenata u najvećim gradskim centrima.

Istovremeno, podaci CIK-a pokazuju da je izlaznost birača do sada niža u odnosu na prethodne Opće izbore.