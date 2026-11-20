Predsjednički izbori u Srbiji bit će raspisani najkasnije do 27. novembra, najavio je danas predsjednik Narodne skupštine Srbije Aleksandar Čupić, koji trenutno obavlja i dužnost vršioca dužnosti predsjednika države. Izbori će biti održani nakon ostavke Aleksandra Vučića, koji je predsjedničku funkciju napustio krajem septembra ove godine.

Čupić je u izjavi za novinsku agenciju FoNet potvrdio da će odluka o raspisivanju izbora biti donesena u narednih nekoliko dana, u skladu sa zakonskim rokovima.

„Rok je veoma kratak i izbori treba da budu raspisani do 27. novembra“, izjavio je Čupić.

Dodao je da izbore neće raspisati danas, ali da će potrebna procedura biti završena tokom narednih dana.

Predsjednički izbori nakon Vučićeve ostavke

Aleksandar Vučić podnio je ostavku na funkciju predsjednika Srbije 27. septembra 2026. godine, čime je otvoren postupak izbora novog šefa države.

Prema važećim izbornim pravilima, predsjednički izbori moraju biti održani u roku od tri mjeseca od prestanka mandata prethodnog predsjednika.

Zakonom je propisano da od dana raspisivanja izbora do dana glasanja mora proteći najmanje 30, a najviše 60 dana. Ovlaštenje za raspisivanje predsjedničkih izbora pripada predsjedniku Narodne skupštine Srbije.

Čupić nedavno izabran za predsjednika Skupštine

Aleksandar Čupić izabran je u četvrtak, 19. novembra, za predsjednika Narodne skupštine Srbije, na prijedlog poslaničke grupe Studentska lista.

Za njegov izbor glasalo je 140 narodnih poslanika, dok je protivkandidat Stojan Radenović, kojeg je predložila poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“, dobio 97 glasova.

Čupić je nakon izbora preuzeo rukovođenje parlamentom, a istovremeno obavlja dužnost vršioca dužnosti predsjednika Srbije do izbora novog predsjednika.

Tačan datum glasanja bit će poznat nakon donošenja odluke o raspisivanju predsjedničkih izbora.