Posebni odjel Federalnog tužilaštva FBiH, poznat kao POSKOK, danas je podigao optužnicu protiv Nermina Nikšića, Rame Isaka i još pet osoba zbog sumnje na udruživanje radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i trgovinu uticajem. Tužilaštvo je zatražilo i zabranu obavljanja službenih funkcija za federalnog premijera i ministra unutrašnjih poslova.

Optužnicom su, osim Nikšića i Isaka, obuhvaćeni Vahidin Munjić, Muhamed Ohranović, Arijana Huseinović Ajanović, Ervin Mušinović i Mirela Bubalo.

Prema navodima Tužilaštva, sporne radnje odvijale su se od aprila 2023. do augusta 2024. godine na području Kantona Sarajevo i Mostara, a odnosile su se na imenovanja, zapošljavanja i korištenje službenog uticaja.

Nikšić i Isak optuženi zbog ovlaštenja za rukovođenje FUP-om

Jedan od ključnih dijelova optužnice odnosi se na davanje i višekratno produžavanje ovlaštenja Vahidinu Munjiću za rukovođenje Federalnom upravom policije.

Nerminu Nikšiću se, kao predsjedniku Vlade FBiH, i Rami Isaku, kao federalnom ministru unutrašnjih poslova, stavlja na teret da su koristeći svoje funkcije učestvovali u predlaganju, donošenju i potpisivanju rješenja kojima je Munjiću omogućeno da rukovodi FUP-om.

Muhamed Ohranović, policijski službenik FUP-a, i Arijana Huseinović Ajanović, direktorica Ureda federalnog premijera, terete se za posredovanje u vezi s produžavanjem tih ovlaštenja.

Tužilaštvo ih povezuje i s aktivnostima usmjerenim na imenovanje Munjićevog rođaka za vršioca dužnosti izvršnog direktora za poštanski promet u JP „BH Pošta“.

Mireli Bubalo stavlja se na teret da je, koristeći položaj šefice odsjeka u Kabinetu federalnog ministra unutrašnjih poslova, posredovala pri zapošljavanju.

Optužnica obuhvata i sumnje na nezakonitosti prilikom zapošljavanja i unapređenja u Federalnoj upravi policije, kao i neovlašteno dostavljanje povjerljivih informacija o tužilačkim provjerama i istragama.

Tužilaštvo traži zabranu obavljanja funkcija za Nikšića i Isaka

Uz optužnicu protiv Nermina Nikšića i ostalih, Tužilaštvo je predložilo i izricanje mjera zabrane.

Za Nikšića je zatražena zabrana obavljanja dužnosti predsjednika Vlade FBiH, dok je za Isaka predložena zabrana obavljanja funkcije federalnog ministra unutrašnjih poslova.

Prijedlog obuhvata i zabranu preuzimanja drugih službenih funkcija u Vladi Federacije BiH, odnosno rukovodećih poslova u organima izvršne vlasti.

Tužilaštvo je zatražilo produženje ranije izrečenih mjera zabrane za Arijanu Huseinović Ajanović, koje se odnose na obavljanje službenih dužnosti u Vladi FBiH, te za Ervina Mušinovića, kojem bi i dalje bilo zabranjeno obavljanje službenih funkcija u FUP-u i Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova.

Predložene su i sigurnosne mjere oduzimanja predmeta za Vahidina Munjića, Arijanu Huseinović Ajanović, Ervina Mušinovića, Muhameda Ohranovića i Ramu Isaka.

Više od 60 svjedoka i 500 materijalnih dokaza

Za glavni pretres Tužilaštvo je predložilo saslušanje više od 60 svjedoka i izvođenje preko 500 materijalnih dokaza.

Optužnica je dostavljena Posebnom odjelu Vrhovnog suda Federacije BiH, koji treba odlučiti o njenom