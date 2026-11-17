Suđenje Rami Isaku, federalnom ministru unutrašnjih poslova, počelo je danas pred Općinskim sudom u Žepču, a tereti ga se za krivično djelo ugrožavanja sigurnosti.

Prema optužnici Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Isak je u januaru 2025. godine, posredstvom zajedničkog poznanika, navodno uputio prijetnje jednoj osobi iz Žepča.

Federalni ministar odbacuje optužbe i tvrdi da je upravo on bio izložen prijetnjama. Kritikovao je postupanje Tužilaštva, navodeći da tokom istrage nisu saslušani njegovi pratioci niti su pribavljeni snimci nadzornih kamera koji bi, prema njegovim tvrdnjama, mogli rasvijetliti događaj.

Isakov advokat Dino Ahmetović osporio je osnovanost optužnice, dok je ministar poručio da očekuje oslobađajuću presudu.