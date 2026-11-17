Doček Nove godine u Sarajevu trebao bi proteći uz nastupe četiri muzička sastava, među kojima su Zabranjeno pušenje, Bombaj štampa i Helem Nejse. Grad Sarajevo pokrenuo je postupak javne nabavke za organizaciju proslave, za koju je predviđeno 650.000 KM s uključenim PDV-om.

Prema objavljenoj tenderskoj dokumentaciji, uz pomenute grupe na novogodišnjoj pozornici trebao bi nastupiti i Samir Kadirić sa HB Bendom. Kadirić je poznat kao harmonikaš koji je nastupao uz Halida Bešlića.

Doček Nove godine u Sarajevu planiran kod SCC-a

Centralna novogodišnja proslava trebala bi biti održana 31. decembra na prostoru u blizini Sarajevo City Centra, uz ulice Vrbanja i Kotromanića, gdje je organizovan i prethodni javni doček.

Muzički program, prema uslovima javne nabavke, trebao bi trajati ukupno pet sati. Organizator će biti zadužen za angažovanje izvođača, tehničku realizaciju koncerata i prateće sadržaje, uključujući vatromet u ponoć.

Predviđena je i mogućnost televizijskog prijenosa novogodišnjeg programa za zainteresovane televizijske kuće, uz prethodnu saglasnost izvođača.

Za doček Nove godine u Sarajevu procijenjena vrijednost organizacije iznosi 555.555,55 KM bez PDV-a, odnosno 650.000 KM s porezom. Riječ je o ukupnim planiranim troškovima manifestacije, a ne samo o honorarima muzičara.

Grad Sarajevo za izbor organizatora koristi pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci, uz obrazloženje da odabrani izvođači imaju zaštićena ekskluzivna izvođačka i zastupnička prava.

Rok za dostavljanje zahtjeva za učešće u postupku javne nabavke je 24. novembar.