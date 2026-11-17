Predstavnički dom FBiH održat će konstituirajuću sjednicu novog saziva u utorak, 1. decembra, s početkom u 13 sati. Na sjednici u Sarajevu novoizabrani zastupnici trebali bi preuzeti mandate, položiti svečanu izjavu i izabrati rukovodstvo Doma.

Sjednica je zakazana nakon konsultacija s predstavnicima političkih stranaka koje su osvojile mandate na oktobarskim izborima. Poziv je uputio Mladen Bošković, dopredsjedavajući Predstavničkog doma u dosadašnjem sazivu.

Prema predloženom dnevnom redu, sjednica će početi izborom četiri privremene komisije. Riječ je o mandatno-imunitetskoj komisiji, komisiji za izbor i imenovanje, administrativnoj te zakonodavno-pravnoj komisiji.

Predstavnički dom FBiH bira novo rukovodstvo

Nakon imenovanja komisija predviđena je verifikacija mandata novoizabranih zastupnika, koji će potom dati svečanu izjavu.

Jedna od najvažnijih tačaka sjednice bit će izbor novog predsjedavajućeg i dvoje potpredsjedavajućih Predstavničkog doma. Predviđen je i izbor radnih tijela, čime bi se trebali stvoriti uslovi za nastavak parlamentarnih aktivnosti u novom mandatu.

Na sjednicu će biti pozvani i predstavnici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, koji bi trebali uručiti certifikate o izboru novoizabranim zastupnicima.

Podsjećamo, 12. novembra u Sarajevu je održan radno-konsultativni sastanak predstavnika svih 12 političkih subjekata koji će imati svoje zastupnike u novom sazivu Federalnog parlamenta. Tada je postignut jednoglasan dogovor o planiranom terminu konstituirajuće sjednice.

Predstavnički dom FBiH sastat će se u zgradi Parlamenta Federacije BiH, u ulici Hamdije Kreševljakovića 3 u Sarajevu.