Zakon o Novoj Željezari Zenica ide po hitnom postupku

Zakon o Novoj Željezari Zenica razmatrat će se po hitnom postupku, nakon što je takav prijedlog usvojio Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Na početku sjednice usvojen je dnevni red sa samo jednom tačkom, a podržala su ga 53 zastupnika, dok su tri bila suzdržana, a jedan protiv.

Pred zastupnicima je Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH.

Kada je riječ o hitnoj proceduri, prilikom prvog elektronskog glasanja 52 zastupnika podržala su prijedlog, troje je bilo suzdržano, a jedan protiv. Nakon što je zatraženo pojedinačno glasanje, konačni rezultati bili su 55 glasova za, 25 suzdržanih i dva glasa protiv.

Time je potvrđeno da će se zakon o Novoj Željezari Zenica razmatrati po hitnom postupku.

Nakon glasanja određena je pauza od pola sata, kako bi bila održana sjednica nadležnog odbora.

U međuvremenu je potvrđeno i da je federalni premijer Nermin Nikšić uputio dopis u kojem je naveo da će doći na sjednicu, ali da kasni. Ranije je na sjednicu stigao i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, čije je prisustvo traženo već na početku rasprave.

Riječ je o zakonu koji je Vlada Federacije BiH u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku, uz obrazloženje da se njime pokušava spriječiti nekontrolisano otvaranje stečaja i gašenje kompanije.

Cilj predloženog zakonskog rješenja je, kako je navedeno, zaštita radnih mjesta i stabilnosti privrednog sistema Federacije Bosne i Hercegovine.