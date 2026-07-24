Predložen zakon koji bi građane, novinare i aktiviste štitio od SLAPP tužbi

Udruženje „Resursni Aarhus centar u BiH“ uputilo je Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine inicijativu za razmatranje i upućivanje u parlamentarnu proceduru Nacrta Zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana Bosne i Hercegovine.

Inicijativom je od Predstavničkog doma i Doma naroda zatraženo da predloženi nacrt zakona upute u zakonodavnu proceduru te otvore javnu raspravu uz učešće stručne i zainteresovane javnosti. Cilj je uspostavljanje jedinstvenog i djelotvornog pravnog okvira kojim bi građanima u cijeloj Bosni i Hercegovini bilo omogućeno ravnopravno učešće u donošenju odluka, uz istovremenu zaštitu od zloupotrebe sudskih postupaka radi njihovog zastrašivanja i